Bebeğini dünyaya getirdi... Ama babasını kimseye söylemiyor

Sakinlerinin attığı her adımın deliler gibi merak edildiği gösteri dünyasında olup bitenler gerçekten de yaşandığı yerde kalmıyor. Ünlüler ne yapıyorsa anında hayranları tarafından duyuluyor. Kendileri bunun tam tersini istese bile.

BEBEĞİN BABASINI SIR GİBİ SAKLIYOR

Hangi ünlünün kiminle nerede ne yaptığını bilmeyen kalmıyor durum böyle olunca da. Üstelik bazıları kendileriyle ilgili her şeyin görülmesini bilinmesini sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Ama bazıları da kendilerini inanılmaz kalın bir gizem perdesinin ardına gizliyor. Üstelik o perde öylesine güçlü bir şekilde kapatılmış ki esen en sert rüzgarlar bile en ufak bir aralanma bile yaratmıyor.

Haydi benzetme yapmadan anlatalım... Bazı ünlüler ne yapıyor ne ediyor özel hayatlarını herkesten gizli yaşıyorlar. Peşlerinde dolaşan paparazzi bile bütün yöntemlerini kullanarak onlarla ilgili en ufak bilgi edinemiyor