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BEYAZ LAHANANIN 10 FAYDASI

BEYAZ LAHANANIN 10 FAYDASI 1113
“Toksik maddelerin vücuttan atılması için muhteşem bir sebze olan beyaz lahanayı tam da mevsiminde turşusundan dolmasına her şekilde tüketerek faydalarından mahrum kalmayın” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan beyaz lahananın 10 faydasını anlattı: