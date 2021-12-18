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  3. Bilim insanları şoke oldu: Kıyamet günü kapıda!

Bilim insanları şoke oldu: Kıyamet günü kapıda!

Bilim insanları şoke oldu: Kıyamet günü kapıda! 1112

Bilim insanları şoke oldu: Kıyamet günü kapıda ! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...