Bilim insanlarından korkutan tespit!

Bilim insanları ve araştırmacılar yeni tespitlerini duyurdular. Dünya'nın giderek çekirdeği soğuyor bu da gezegenimizin Mars ve Merkür gibi bir son kullanma tarihi olduğu anlamına geliyor. Araştırmacılar magmada bulunan elementin tahminlerden daha fazla iletken olduğunu tespit etti. Bu da soğumanın hesaplanandan daha çok olduğu anlamına geliyor. Dünya daha hızlı bir şekilde çorak bir kayaya dönüşecek.

Dünyanın sonu tahmin edilenden daha hızlı geliyor. Evrendeki bütün cisimler gibi yaşama ev sahipliği yapan Dünya'nın da bir son kullanma tarihi var. İnsanlık müdahalesi Dünya'yı halihazırda yaşamaya elverişsiz hale getiriyor. Öte yandan Dünya'nın kendisi de bir süre sonra yaşanamaz hale gelecek. Bunun sebebi ise aşırı sıcak olan Dünya'nın çekirdeğinin giderek soğuyor olması.