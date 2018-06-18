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  3. Bit pazarından 2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı.. Kutudan çıkanları

Bit pazarından 2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı.. Kutudan çıkanları

Bit pazarından 2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı.. Kutudan çıkanları 119

Kanadalı Loretta Simms bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı. Kendisini büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdi.