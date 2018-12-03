Boynunuza buz küpleri koyup bekletirseniz...

Boyuna buz koymanın faydaları İnsanların mümkün olduğunca uzun süre daha genç kalmak istemeleri normal bir istektir. Genç kalmak için modern çareler aramaya devam ediyoruz ama aynı zamanda işe yarayan eski bilgileri de unutmamalıyız. Akupunktur ve buz tedavisi yüzyıllardır kullanılmış ve çeşitli rahatsızlıklara çare olmuştur...