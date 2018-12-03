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Boynunuza buz küpleri koyup bekletirseniz...

Boynunuza buz küpleri koyup bekletirseniz... 118

Boyuna buz koymanın faydaları

İnsanların mümkün olduğunca uzun süre daha genç kalmak istemeleri normal bir istektir. Genç kalmak için modern çareler aramaya devam ediyoruz ama aynı zamanda işe yarayan eski bilgileri de unutmamalıyız. Akupunktur ve buz tedavisi yüzyıllardır kullanılmış ve çeşitli rahatsızlıklara çare olmuştur...