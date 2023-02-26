Bu burçlar, aman dikkat: Fena çarpacak!

Mart 2023, Satürn'ün Balık burcuna ve Plüton'un Kova burcuna geçişi de dahil olmak üzere yılın en büyük ve en önemli kozmik olaylarından bazılarını sunuyor. Peki, Başak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? İşte yeni ay 2023 ve dolunayın burçlara etkileri...

Başak burcundaki Dolunay döneminde Ay, aile ilişkileri ve mülkiyet konularını temsil eder. Mart 2023, Satürn'ün Balık burcuna ve Plüton'un Kova burcuna geçişi de dahil olmak üzere yılın en büyük ve en önemli kozmik olaylarından bazılarını sunuyor. Aynı zamanda astrolojik yeni yılın başlangıcını müjdeleyen Mart Ekinoksunu da getiriyor.