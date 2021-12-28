'Bu da Boşanma Sebebi mi?' Demeyin: Boşanma Avukatlarının Karşılaştığı Çiftlerin İlginç Boşanma Sebepleri

Efnan Sude /Onedio.com

Herkesin hayatına kimse karışamaz ama daha enteresan boşanma sebepleri duymamıştık

1. "Bir tutukevinde çalışırken tanıştığı kadınla evlenen bir müşterim olmuştu. Kadın onun için Amerikan yemeklerini yapmayı öğrenmeye çalışıyormuş...

Spagetti yapmaya karar vermiş ve sosun içine dolaptaki etiketsiz bir saklama torbasındaki kırmızı sostan eklemiş. Eşi kadına ne olduğunu sorduğunda histerik bir şekilde hiçbir fikrinin olmadığını söylemiş. Ancak kocası yemeği yediği an sosun aslında regl kanı olduğunu söylemiş! Kadın ağlayarak annesinin ve büyükannesinin 'bir erkeği tutmak için' en iyi yolun bu olduğunu söylediklerini anlattı. Ancak kocası bunu kabullenmedi.'