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  3. Bu hareketi 10 saniye boyunca yapamıyorsanız 10 yıl içerisinde ölme ihti

Bu hareketi 10 saniye boyunca yapamıyorsanız 10 yıl içerisinde ölme ihti

Bu hareketi 10 saniye boyunca yapamıyorsanız 10 yıl içerisinde ölme ihti 1113

Bu hareketi 10 saniye boyunca yapamıyorsanız 10 yıl içerisinde ölme ihtimaliniz yüksek!