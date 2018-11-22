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  3. Bu pozlarım kocamı üzdü!

Bu pozlarım kocamı üzdü!

Bu pozlarım kocamı üzdü! 1112

Kardashian, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları yüzünden kocası Kanye West ile sorun yaşadığını söyledi. 