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Çamaşır makinesine sirke ekleyip çalıştırırsanız...

Çamaşır makinesine sirke ekleyip çalıştırırsanız... 1110

Giysilerinize zarar veren 9 yıkama hatası

Çamaşır makinesinde, çamaşır yıkamak çok kolay olsa da doğru bildiğimiz bazı yanlışlar, giysilerimize zarar verebilir. İşte giysilerinize zarar verecek yıkama hataları...