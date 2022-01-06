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  3. Çarpıcı sosyal medya anketi! ABD vatandaşlarının yüzde 62'si bu cevabı v

Çarpıcı sosyal medya anketi! ABD vatandaşlarının yüzde 62'si bu cevabı v

Çarpıcı sosyal medya anketi! ABD vatandaşlarının yüzde 62'si bu cev 115

Çarpıcı sosyal medya anketi! ABD vatandaşlarının yüzde 62'si bu cevabı verdi!