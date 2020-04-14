Çiftlerin karantina sınavı: Sağlığınız kadar ilişkilere de dikkat!

“Ne kadar süreceğini bilmediğimiz evlerimizde kaldığımız bu süreçte duygu durumu değişikliklerini ortaya dökmenin ve ilişki sorunlarımızı tartışmanın zamanı olmadığını bilmek son derece önemlidir” diyen İlişki ve Aile Terapisti Klinik Psikolog Büşra Taşpınar karantina sürecine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

Aralık ayından itibaren yayılım hızıyla tüm dünyayı etkisi alan ve küresel ekonomiyi oldukça etkileyen yeni tip corona virüs (Kovid-19) bireysel alışkanlıkları ve sosyal yaşantıyı da büyük ölçüde değiştirdi. Virüsün hayatımıza girmesiyle birlikte sosyal mesafe ve karantina dönemi gibi farklı kavramları da beraberinde getirdi. Alınan tedbirler doğrultusunda evde kendimize, ailemize veya eşimize ayırdığımız vakit büyük oranda arttı. İç yolculuğumuza daha fazla yöneldiğimiz, ilişkilerimizi gözden geçirdiğimiz ve birçok yeniliği keşfettiğimiz bu dönemde kimi ilişkiler olumlu kimi ise olumsuz etkilendi. “Evde geçirdiğimiz bu dönem sadece sağlığımız için değil ilişkilerimiz ve kendimiz için de mühim bir süreç. Alışık olmadığımız bir zamandan geçiyoruz ve haliyle kimi ilişkilerde gerginlikler artarken alınan yeni kararlar yanlış olabiliyor” diyen İlişki ve Aile Terapisti Klinik Psikolog Büşra Taşpınar bireylere ve çiftlere önemli ipuçları verdi.