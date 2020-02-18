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Çin'in devlet haber ajansı bu görüntüleri yayınladı, dünya ayağa kalktı!
Çin'in devlet haber ajansı bu görüntüleri yayınladı, dünya ayağa kalktı!
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Gelen son dakika haberlerine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül salgın koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs salgını yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı korkutucu boyuta ulaştı. Koronavirüs ile ilgili yapılan son açıklama ölümcül virüsün korkunç yüzünü gösterdi. Çin devlet televizyonu bu sabah 10.30'da virüsle mücadelede kilit rol oynayan doktorun hayatını kaybettiğini duyurdu. Koronavirüsle mücadele eden bir hastanede çalışan hemşire ile oğlunun görüntüleri ise dünyayı ayağa kaldırdı. İşte koronavirüs ile ilgili gelen en sıcak bilgiler...
Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) için dünya çapında mücadele devam ediyor. Özellikle de sağlık personellerinin hayatları, virüs yayıldığından beri tam anlamıyla altüst olmuş durumda.