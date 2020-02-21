Çıplak fotoğraflarını çekti ve 'cinayeti erotize etti'

Dünyayı gezerken ortadan kaybolan 22 yaşındaki genç kadının cansız bedeni, ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu. Olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmış ve genç kadının cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü anlaşılmıştı. Geçen yılın en çok konuşulan cinayetinin davası sonuçlandı ve jüri kararını verdi. İşte tüm detaylar...

Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına dünyayı gezmek isteyen 22 yaşındaki Grace Millane'nin cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu.

