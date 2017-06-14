ÇOK AZ İNSANIN SAHİP OLDUĞU DOĞUŞTAN GELEN ÖZELLİKLER

Milyarlarca insandan oluşan bir yeryüzünde herkes farklı özellikte dünyaya gelmiştir. Ancak bazı insanlar alışılmışın dışında çok nadir bulunan ve ilginç özellikte doğmuşlardır. Sizler için bu farklı özellikte olan insanların özelliklerini araştırıp bir araya getirdik.



İşte çok az insanın sahip olduğu doğuştan gelen özellikler



İki katlı böbrek

Dünya nüfusunun yaklaşık %1 inde İki katlı Böbrek de denilen vücutlarında fazladan 1 böbreğe sahip olma durumu görülür. Bu durum çok geç fark edilir. İki katlı böbreğin görüldüğü kişilerde gündüz çok fazla yorgunluk ve halsizlik durumu gece ise erkenden yatma isteği vardır.