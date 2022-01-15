Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü!

New York'un en zengin ailelerinden birinin varisi olarak dünyaya geldi, daha 7 yaşındayken annesinin ölümüne şahit oldu. Eşini, en yakın arkadaşını, komşusunu gözünü kırpmadan öldürdüğü iddia edildi ama her seferinde paçayı sıyırmayı başardı. Hayatı filmlere, belgesellere, kitaplara konu oldu. Tam cezasını çekecek derken bu kez de Covid-19 adaletin yerine gelmesini engelledi. Onun adı Robert Durst ve bu haber onun hikayesi…

New York'un en büyük emlak krallarından birinin oğlu olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü. Bu cümlenin başıyla sonu arasında 78 yıl ve akıllara durgunluk verecek bir hikaye var: Robert Durst'ün hikayesi.

Eşini, en yakın arkadaşını ve komşusunu öldürdüğünden şüphelenilen Durst, uzun yıllar adaletten kaçtıktan sonra nihayet geçtiğimiz Eylül ayında yargılandığı mahkemede suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. California'nın Stockton şehrinde cezaevine gönderilen Durst, 10 Ocak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hakkındaki hapis kararının hemen ardından Covid-19 virüsü kapan Durst'ün var olan sağlık sorunları bu nedenle daha da ağırlaşmıştı. Durst'ün avukatı Chip Lewis, ölüm haberlerinin ardından ABD basınına yaptığı açıklamada, Durst'ün testler için götürüldüğü San Joaquin Hastanesi'nde öldüğünü söyledi. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu belirten Lewis, Durst'ün bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.