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  3. Corona virus salgınında korkulan oldu.Dünya şokta!

Corona virus salgınında korkulan oldu.Dünya şokta!

Corona virus salgınında korkulan oldu.Dünya şokta! 1130

Cesetleri sokaklara attılar! Corona virüsten ölenler...

 