ÇÖZÜLEMEYEN SIRLAR

1) Işık hızına yaklaştığınızda zaman ne olur?

Varsayalım rokete bindiniz ve dünyadaki bir kişi de roketteki saati görüyor. Einstein'ın görelilik kuramına göre, dünyadaki kişi siz hızlandıkça roketteki saatin giderek daha yavaş ilerlediğini görecektir. Siz zamanın ilerleme hızında herhangi bir değişiklik fark etmeyeceksiniz. Roketteki herkes normal sürede yaşlanacak ancak ışık hızına yaklaştıkça dünyadaki insanlara göre daha yavaş yaşlanacaksınız. Neden böyle olduğu konusunda ise bir yanıt yok. Çünkü zamanın geçişindeki göreceli farklılıkları açıklama noktasına henüz gelmedik.