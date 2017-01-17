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DEKOLTEYİ FAZLA ABARTTI!

DEKOLTEYİ FAZLA ABARTTI! 1111

Kim Kardashian transparanlığı abarttı

Kim Kardashian ve kardeşi Kendall Jenner Ocean's Eight filminin setine giderken görüntülendi. Aralarında 15 yaş olan iki kardeş transparanlıkta birbiriyle yarışırken "al birini vur ötekine" dedirtti.