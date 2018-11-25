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Düğün dört gün dört gece sürecek

Düğün dört gün dört gece sürecek 1125

Taçlı güzel ve kendisinden 10 yaş genç nişanlısı 2018 yılının son görkemli düğünü için gün sayıyor. 
 

Haber: Hürriyet

Fotoğraflar: Instagram
 