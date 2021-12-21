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  3. Düşen kaya ikiye ayrılınca ortaya çıktı!

Düşen kaya ikiye ayrılınca ortaya çıktı!

Düşen kaya ikiye ayrılınca ortaya çıktı! 117

Düşen kaya ikiye ayrılınca ortaya çıktı! Bilim insanları gördükleri karşısında şaşkın