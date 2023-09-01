Eltim yüzünden kendimden nefret ediyordum...

İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle'ı biliyorsunuz değil mi? Bugün aralarında büyük bir gerilim yaşanıyor belki ama işler çok farklı yürüyebilirdi. Onları etkinliklerde yan yana görebilirdi hayranları. Birlikte ortak işlere imza atabilirlerdi. İngiliz kraliyet ailesinin vitrin yüzleri olurlardı. Ama öyle ya da böyle aralarında kesinlikle bir 'elti rekabeti' yaşanırdı. Sıradan ailelerde bile böyle bir durum olduğuna göre İngiliz kraliyet ailesi gibi göz önünde bir ailede olmaması mümkün değil zaten.

Hatırlarsanız Meghan'ın Prens Harry ile evlenip aileye katıldığı ilk dönemlerde iki gelinin hayranları sosyal medyada bile birbirlerine giriyordu.

O dönemde ortak kullandıkları Kensington Royal adlı sosyal medya hesabı, Prens William'ın eşi Kate ve Prens Harry'nin eşi Meghan arasındaki bu rekabete çok ağır bir şekilde sahne oluyordu.

İşler öyle bir hale geldi ki İngliiz kraliyet ailesi, sosyal medya hesaplarında iki genç kadına yönelik hakaret ve küfür içerikli yorum yazanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını duyurdu.