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Eşcinsel Sevgilisiyle Mesajları Ortaya çıkınca...

Eşcinsel Sevgilisiyle Mesajları Ortaya çıkınca... 1112

Eşini ve kızlarını öldüren Chris Watts hakkında yeni bilgilere erişildi.

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan ve eşini ve kız çocuklarını öldürdüğü ortaya çıkan Chris Watts ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.