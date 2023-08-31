Evde doğurduğu bebeğini sokaklarda emzirdi

Kaderin güzel bir oyunu işte... İkisi de hemen hemen benzer içerikli yapımlarda oynayarak kariyerlerinde önemli bir çıkış yakalamıştı. Sonra yolları kesişti... Genç kadın ve genç erkek birbirlerine aşık oldular. Nihayetinde de bu büyük aşkı -şimdilik- iki çocukla taçlandırdılar.

Mutlu çift, geçtiğimiz günlerde de birlikte çıktıkları akşam yemeğinden sonra objektiflere takıldı. Aslında nereye giderlerle gitsinler hep ilgi çekerlerdi.

Ama daha çok kısa bir süre önce aralarına katılan yeni bebekleri de yanlarındaydı. Kendisi akşam yemeğini yiyen güzel anne, kucağındaki minik bebeğin aç kalmasına dayanamadı ve daha restoranın kapısından çıkmadan onu da kendi sütüyle beslemeye başladı.

Aile otomobillerine doğru yürürken de minik oğluna akşam yemeği yedirmeye devam etti.

Zaten onları gördükleri ilk andan beri takip eden paparazzi de hemen deklanşöre ardı ardına bastı. Ortaya da bu duygu yüklü kareler çıktı.

Şimdi bir bakalım kimlerden, hangi ünlü çiftten söz ediyoruz.... Hangi ünlü anne yolda yürürken bile bebeğini beslemeyi ihmal etmedi.