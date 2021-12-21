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  3. Evlendikten sonra kocasıyla ilgili gerçeği öğrenen kadın

Evlendikten sonra kocasıyla ilgili gerçeği öğrenen kadın

Evlendikten sonra kocasıyla ilgili gerçeği öğrenen kadın 1110

Evlendikten sonra kocasıyla ilgili gerçeği öğrenen kadın neye uğradığını şaşırdı