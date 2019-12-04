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Evlilik yüzüğünü zorla yutturdu!

Evlilik yüzüğünü zorla yutturdu! 1120

Kıskanç koca, gece karısının telefonu çalınca öfkeden deliye döndü. 30 yaşındaki kadına evlilik yüzüğünü zorla yutturan adam dehşet saçtı.