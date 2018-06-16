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Evsiz adamdan önce korktu...

Evsiz adamdan önce korktu... 1110

Patrick yıllardır sokaklarda yaşıyordu. En iyi arkadaşı ise Franklin isminde bir köpekti. Onu terketmek en son tercihiydi.