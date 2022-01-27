Fazla para gitmesin diye! Kraliçe'nin saçları yok!

Bu yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth son dönemde bir yandan sağlık sorunları bir yandan oğl Andrew'nun adının karıştığı skandal, diğer yandan da torunu Harry'nin haklarında ortaya attığı iddialar nedeniyle zor günler geçiriyor. Üstelik geçen yıl hayatının yarısından çoğunu birlikte geçirdiği eşi Prens Philip'i de kaybetti. Özetle 95 yaşındaki Kraliçe'nin hayatının bu dönemi pek de kolay gitmiyor.

SAÇLARI OLAY OLDU

Ama bunca sorunla boğuşan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bu kez gülümseten bir nedenle gündeme geldi. Üstelik de Almanya'nın Hamburg kentindeki Panoptikum Mumya Müzesi'nde bulunan heykeli yüzünden. Bu mumyanın bu kadar çok konuşulmasının nedeni ise saçlarının durumu.