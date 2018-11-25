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  3. Flaş G.Saray sözleri...'Top oynamıyor, gündem değiştiriyorlar'

Flaş G.Saray sözleri...'Top oynamıyor, gündem değiştiriyorlar'

Flaş G.Saray sözleri...'Top oynamıyor, gündem değiştiriyorlar' 118

Son gelişmeleri Haber Global'deki "Kontra" programında değerlendiren Ahmet Ercanlar şunları söyledi.