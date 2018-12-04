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Genç kadını tekme tokat dövdü

Genç kadını tekme tokat dövdü 1120

Rusya'da yayınlanan 'Dom 2' isimli tv programında kameralara şiddet dolu anlar yansıdı.

Andrey Shabarin sevgilisi Rozalia Raison'u herkesin gözü önünde dövdü.