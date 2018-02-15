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  3. Gerçek vampir! Sevgilisinin kanını içiyor...

Gerçek vampir! Sevgilisinin kanını içiyor...

Gerçek vampir! Sevgilisinin kanını içiyor... 1115

ABD'de yaşayan 2 çocuk annesi Julia Caples, gerçek bir vampir olduğunu öne sürüyor. Tuhaf bir yer altı topluluğunu yöneten kadının çevresinde kanını emmesi için adeta ona yalvaran insanlar var.