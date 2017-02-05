  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. Gerçekte Ne Yiyoruz?

Gerçekte Ne Yiyoruz?

Gerçekte Ne Yiyoruz? 1111

Yengeç Çubukları:

Yengeç çubukları aslında balık etinden,çoğunlukla morina balığından yapılır.