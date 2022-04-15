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  3. Göldeki deliği görenler dehşete kapıldı ancak gerçek çok başka çıktı

Göldeki deliği görenler dehşete kapıldı ancak gerçek çok başka çıktı

Göldeki deliği görenler dehşete kapıldı ancak gerçek çok başka çıktı 119

Göldeki deliği görenler dehşete kapıldı ancak gerçek çok başka çıktı