Google’da en fazla aranan 5 hastalık!

Doktor Mehmet Öz tek tek cevapladı

Google’da en fazla aranan sağlık problemleri belli oldu. Pek çok alanda sorun yaşayan insanlar, hemen doktora gitmek yerine çözüm için arama motoruna başvurdu. ‘Hıçkırık nasıl geçer? Ketojonik diyet nasıl çalışır? Tansiyonumu nasıl düşürürüm? Grip aşısını ne zaman olmalıyım? Alkol vücutta ne kadar süre kalıyor?’ gibi sorular ise sık sık arandı. Ekibinin en fazla aranan sağlık konularını araştırdığını yazan ünlü Doktor Mehmet Öz ise bu sorulara tek tek cevap verdi..

Yeni bir yıla sayılı gün kala ekibinin 2021’de Google’da sağlıkla ilgili en çok aranan 5 sağlık sorusunu araştırdığını belirten Doktor Mehmet Öz, “Ben de bu sorulara yanıt verdim. Artık internette dolaşmanıza gerek kalmayacak” dedi. Peki internette en fazla araştırılan hastalıklar hangileri, en çok hangi sağlık soruları araştırıldı? İşte Mehmet Öz'ün cevapları...