Günde 1 fincan nohut yemenin ne faydası var?

Nohut, tarihi Neolitik döneme dayanan ve ilk olarak ekimi yapılarak tüketilen besinlerdendir. Zengin bir lif kaynağıdır; sağlıklı yağlar, karbonhidratlar, vitaminler ve mineraller içerir. Protein bakımından da doyurucu olan nohut, veganlar ve vejetaryenler için de et yerine geçen harika bir seçenektir. Peki, nohudun faydaları nelerdir? İşte günde 1 fincan nohut yemenin sağladığı faydalar...

1-Kilo kaybı

Nohuttaki protein ve lif sindirimi yavaşlatarak ve tokluk hissi sağlar. Ayrıca iştahı azaltarak kilo vermeye de yardımcı olur.