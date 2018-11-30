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Hamile sandılar, karnından çıkana kimse inanamadı!

Hamile sandılar, karnından çıkana kimse inanamadı! 1113

Gallerli 28 yaşındaki Keely Favell'i görenler hamile olduğunu düşünüyorlardı. Fakat gerçek doktora gidince ortaya çıktı.

Swansea kentinde yaşayan Keely Favell 2014'te kilo almaya başladı.