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HAYATI KABUSA DÖNDÜ!

HAYATI KABUSA DÖNDÜ! 1117

Yüzünün sol kısmını et yiyen bakteri yüzünden kaybeden Donna Corden, ameliyatla yeni görüntüsüne kavuştu ve yaşadıklarını anlattı.

 