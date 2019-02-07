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  3. Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi!

Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi!

Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi! 1122

Rol aldığı birçok başarılı projeyle adından söz ettiren Hazal Kaya ile yönetmen-oyuncu Ali Atay, dün akşam Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.