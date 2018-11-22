  1. FOTO GALERİ

  2. HABER

  3. Herkes Çığlık attı! Başına Saplanmış 15 cm'lik bıçakla...

Herkes Çığlık attı! Başına Saplanmış 15 cm'lik bıçakla...

Herkes Çığlık attı! Başına Saplanmış 15 cm'lik bıçakla... 115

Hastaneye sakince yürüyerek geldi ve "Müsait bir doktor var mı?" diye sordu.