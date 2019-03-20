50 milyonda bir rastlanan hastalık yüzünden herkesten sekiz kat hızlı yaşlanıyor Tiffany Wedekind adlı Amerikalı kadın, nadir görülen bir hastalık nedeniyle herkesten sekiz kat daha hızlı yaşlanıyor. Henüz 41 yaşında olan Wedekind, "Benjamin Button sendromu" adı verilen bu hastalık nedeniyle hızla yaşlanıyor ve şu an sanki 80'li yaşlarını sürüyormuş gibi görünüyor.