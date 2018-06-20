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  3. Hiçbir doktor hastalığına çözüm bulamamıştı...

Hiçbir doktor hastalığına çözüm bulamamıştı...

Hiçbir doktor hastalığına çözüm bulamamıştı... 1113

41 yaşındaki Kathi Wilson yıllarını doktorların odasında bekleyip bir cevap almak için geçirdi.