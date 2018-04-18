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İddialı kıyafet

İddialı kıyafet 119

 Dünyanın dört bir yanından ünlüleri buluşturan Coachella Festivali sürüyor. Bu yıl Türk ünlülerin de boy gösterdiği festivalin en cesur konuklarından biri de genç yıldız Bella Thorne oldu. 