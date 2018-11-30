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  3. İHANETİN BEDELİ AĞIR OLDU!

İHANETİN BEDELİ AĞIR OLDU!

İHANETİN BEDELİ AĞIR OLDU! 1111

Aldatırken yakalandı, çırılçıplak 4. kattan düştü!

İlişki yaşadığı kadının kocası eve erken gelince olanlar oldu.

Çin'de yaşanan aldatma hikayesi sosyal medyada günün konusu oldu.