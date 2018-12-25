  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. İNGİLTERE KIBRISLI ŞERMİN'İ KONUŞUYOR!

İNGİLTERE KIBRISLI ŞERMİN'İ KONUŞUYOR!

İNGİLTERE KIBRISLI ŞERMİN'İ KONUŞUYOR! 1121

Şermin Kentmen'in sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf yüzlerce beğeni alıyor.

Şermin Kentmen İngiltere'de yaşıyor ve şu sıralar ülkenin gündeminden düşmüyor.