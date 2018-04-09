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  3. İnternette yoğun olarak paylaşılan tuzak zeka soruları

İnternette yoğun olarak paylaşılan tuzak zeka soruları

İnternette yoğun olarak paylaşılan tuzak zeka soruları 1133

Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. 

(bu soruların cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...)