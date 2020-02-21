İSTANBULDAKİ KAZA HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kazasında yaralanan ikinci pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavisi sırasında beyninde tümör olduğu tespit edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 5 Şubat'ta inişinden sonra duramayarak pist dışındaki alana düşen uçakta 3 kişi ölürken 180 kişi de yaralandı. Yaralananlardan biri de uçağın 29 yaşındaki Hollandalı ikinci pilotu Ferdinant Pondaag'di. Ferdinant Pondaag'in tedavisi Nişantaşı'ndaki özel hastanede sürüyor.

Pondaag’ın tedavisi sırasında beyninde tümör olduğu tespit edildi. Genç pilotun bu durumdan daha önce haberdar olmadığı ve bir hafta içerisinde ameliyat edileceği öğrenildi. Hollandalı pilotun arkadaşlarına hitaben tümörden bahsederek mesaj attığı ortaya çıktı.