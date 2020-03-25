Son dakika haberlere göre, Dünyada corona virüsünün bulaştığı insan sayısı 423 bini geçti. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 19 bine yaklaştı. 69 bini aşkın vaka sayısıyla virüsün doğduğu Çin'den sonra en fazla enfekte olan ülke İtalya. Ülkedeki ölü sayısı ise Çin'i geçmiş durumda. Ülkenin "bir numaralı hasta"sı ortaya çıktı. Anlattıkları ise şoke edici.

Şu ana kadar 6 bini aşan can kaybıyla dünyada en fazla koronavirüs ölümünün kayıtlara geçtiği ülke olan İtalya'nın "bir numaralı hastası", yaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu edildi.