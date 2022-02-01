Kadın hastalarına kendi spermlerini enjekte eden doktor, 21 çocuğun baba

Hollanda'nın Leiden kentinde 1973-1986 yılları arasında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışan Dr. Jos Beek'in, doğurganlık tedavileri sırasında kendi spermlerini kullandığı ve en az 21 çocuğa babalık yaptığı ortaya çıktı.

Jos Beek, Hollanda'da çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, bağışçılar yerine kendi spermlerini kullandığı belirlenen üçüncü doktor oldu. Olay, insanların biyolojik ailelerini bulmasına yardım eden Fiom Vakfı'nın 21 çocukta DNA eşleşmesi olduğunu keşfetmesi nedeniyle ortaya çıktı.