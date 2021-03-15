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  3. Kafada tek bir tel beyaz saç bırakmıyor!

Kafada tek bir tel beyaz saç bırakmıyor!

Kafada tek bir tel beyaz saç bırakmıyor! 1116

1.Amla (Hint Bektaşi üzümü) 

Günde 1 bardak amla suyu içmek, C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengin olduğu için sağlık açısından birçok yarara sahiptir. Amla suyu saçımıza zarar verebilecek serbest radikallerle savaşıp beyaz saçları yok edebilir.